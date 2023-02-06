Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Мужчину задержали в Белоруссии за попытку примкнуть к ВСУ

Происшествия
Мужчину задержали в Белоруссии за попытку примкнуть к ВСУ

Белорусские стражи порядка задержали мужчину из Мостовского района, который планировал принять участие в боевых действиях со стороны Украины в составе одного из экстремистских формирований.

Как сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии, 28-летний фигурант пытался вступить в так называемый полк Калиновского.

«В январе он написал в чат-бот формирования, что хочет принять участие в боевых действиях», — сообщили в ведомстве.

Мужчину задержали и возбудили в его отношении уголовное дело по статье о вхождении в состав запрещенного формирования. Ему грозит лишение свободы сроком до шести лет.
белоруссия задержание уголовное дело
Военкоры ФАН
Лучшие в аду