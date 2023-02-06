Мужчину задержали в Белоруссии за попытку примкнуть к ВСУ

Белорусские стражи порядка задержали мужчину из Мостовского района, который планировал принять участие в боевых действиях со стороны Украины в составе одного из экстремистских формирований.
Как сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии, 28-летний фигурант пытался вступить в так называемый полк Калиновского.
«В январе он написал в чат-бот формирования, что хочет принять участие в боевых действиях», — сообщили в ведомстве.
Мужчину задержали и возбудили в его отношении уголовное дело по статье о вхождении в состав запрещенного формирования. Ему грозит лишение свободы сроком до шести лет.