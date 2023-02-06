Пресс-служба губернатора Красноярского края Усса опровергла слухи о его отставке

Губернатор Красноярского края Александр Усс находится в столице региона и работает согласно графику. Соответствующее заявление сделал его пресс-секретарь Сергей Зыблев.
Таким образом он отреагировал на слухи о досрочной отставке Усса. По некоторым сведениям, он может покинуть пост губернатора уже весной.
«Пресс-служба такой информацией не располагает», — сказал Зыблев в беседе с РИА Новости.
Напомним, в ноябре прошлого года Александр Усс сообщил, что готов выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Красноярского края.