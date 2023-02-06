Спасатели нашли пропавшего в Челябинской области мужчину

Сотрудники поисково-спасательной службы Челябинской области сумели отыскать заблудившегося в лесу мужчину.
По данным ведомства, родственники мужчины заявили, что он не вернулся домой с вечеринки выпускников, связи с ним тоже нет. Были организованы поиски, в которых приняли участие спасатели, сотрудники пожарной охраны, егеря, полицейские и добровольцы. Только на следующее утро мужчина смог по мобильнику сказать, что заблудился на обратном пути домой, сообщает «ЧелябинскСегодня».
В итоге к середине дня он был обнаружен в лесу около села Татищево, расположенного примерно в 13 километрах от его дома. На снегоходе его доставили к родственникам. Сотрудники бригады скорой помощи осмотрели мужчину и нашли веских оснований для его госпитализации.