Спасатели нашли пропавшего в Челябинской области мужчину

По данным ведомства, родственники мужчины заявили, что он не вернулся домой с вечеринки выпускников, связи с ним тоже нет. Были организованы поиски, в которых приняли участие спасатели, сотрудники пожарной охраны, егеря, полицейские и добровольцы. Только на следующее утро мужчина смог по мобильнику сказать, что заблудился на обратном пути домой, сообщает «ЧелябинскСегодня».