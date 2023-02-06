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Нефтепродукты для ЕС могут подорожать на треть

Экономика
Нефтепродукты для ЕС могут подорожать на треть

Цена нефтепродуктов в Европейском союзе в ближайшие месяцы способна подняться на 20-30%. Таким прогнозом поделился с «Известиями» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Подорожание может стать следствием вступления в силу потолка цен на эту продукцию, поставляемую из России. Прежде европейские страны закупали нефтепродукты у РФ напрямую, но теперь им понадобится делать это через перерабатывающие предприятия в Индии, Китае и иных государствах.

Постпреды стран ЕС 3 февраля достигли договоренности о фиксации ценового потолка на нефтепродукты из России. Лимит будет установлен на отметке 100 долларов за баррель на нефтепродукты, торгующиеся с премией, и 45 долларов за баррель — на торгующиеся с дисконтом.

В Кремле в ответ заявили, что Москва откажется поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые будут применять потолок цен.
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