Нефтепродукты для ЕС могут подорожать на треть

Цена нефтепродуктов в Европейском союзе в ближайшие месяцы способна подняться на 20-30%. Таким прогнозом поделился с «Известиями» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Подорожание может стать следствием вступления в силу потолка цен на эту продукцию, поставляемую из России. Прежде европейские страны закупали нефтепродукты у РФ напрямую, но теперь им понадобится делать это через перерабатывающие предприятия в Индии, Китае и иных государствах.
Постпреды стран ЕС 3 февраля достигли договоренности о фиксации ценового потолка на нефтепродукты из России. Лимит будет установлен на отметке 100 долларов за баррель на нефтепродукты, торгующиеся с премией, и 45 долларов за баррель — на торгующиеся с дисконтом.
В Кремле в ответ заявили, что Москва откажется поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые будут применять потолок цен.