Нефтепродукты для ЕС могут подорожать на треть

Подорожание может стать следствием вступления в силу потолка цен на эту продукцию, поставляемую из России. Прежде европейские страны закупали нефтепродукты у РФ напрямую, но теперь им понадобится делать это через перерабатывающие предприятия в Индии, Китае и иных государствах.