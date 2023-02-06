Путин выразил соболезнования Эрдогану и Асаду в связи с разрушительными землетрясениями

Глава российского государства Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану и президенту Сирии Башару Асаду в связи с разрушительными землетрясениями.
Официальная Москва готова прийти на помощь в случае необходимости, добавил Путин.
«Примите глубокие соболезнования по поводу многочисленных человеческих жертв и масштабных разрушений, вызванных мощным землетрясением в вашей стране», — сказано в сообщении российского лидера.
Напомним, сирийские власти еще не обращались к Москве за помощью в ликвидации последствий землетрясения. Соответствующее заявление сделал посол России в Дамаске Александр Ефимов.