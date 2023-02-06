Дани Алвеса навестила супруга в испанской тюрьме

Скандальный инцидент произошел в ночь с 29 на 30 декабря прошлого года. По информации потерпевшей, Алвес затащил ее в туалет, где сначала избил ее, а потом изнасиловал. Санс, по слухам в СМИ, сразу подала на развод, однако накануне она навестила своего мужа в одной из тюрем Барселоны, передает Marca.