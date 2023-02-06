Дани Алвеса навестила супруга в испанской тюрьме

Хоана Санс, супруга известного по выступлениям за каталонскую «Барселону» футболиста Дани Алвеса, навестила своего мужа в тюрьме. Напомним, 39-летний бразилец обвиняется в изнасиловании 23-летней девушки.
Скандальный инцидент произошел в ночь с 29 на 30 декабря прошлого года. По информации потерпевшей, Алвес затащил ее в туалет, где сначала избил ее, а потом изнасиловал. Санс, по слухам в СМИ, сразу подала на развод, однако накануне она навестила своего мужа в одной из тюрем Барселоны, передает Marca.
«Я не оставлю его одного в самый худший момент его жизни», — сказала девушка.
Ранее стало известно, что мексиканский «Пумас» потребовал от Алвеса компенсацию за досрочное расторжение контракта. Футболист должен своему бывшему работодателю около 5 млн долларов.