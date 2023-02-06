Мельников призвал ОБСЕ помочь остановить репрессии против священников на Украине

Репрессии, которым подвергаются сотни священников Украинской Православной Церкви, необходимо остановить, считает вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Соответствующее обращение он направил директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи. Правозащитник отметил, что на протяжении последних лет представители украинских радикальных организаций насильно изгоняли и захватывали храмы.
«Сотни и сотни православных священников сейчас подвергаются преследованиям и дискриминации на территории Украины, что противоречит Конвенции о гражданских и политических правах, а также многим другим законам и нормативным актам», — говорится в тексте документа.
В качестве яркого примера Мельников привел историю священника Андрея Павленко из Лисичанска Луганской области. Он был задержан украинскими правоохранителями, после чего подвергался жестоким избиениям и пыткам.
На сегодняшний день киевский режим подвергает гонениям более 100 человек из общины УПЦ и еврейской общины. В связи с этим правозащитник предложил принять резолюцию руководству всех стран из ОБСЕ, чтобы прекратить дальнейшее преследование представителей разных церквей.