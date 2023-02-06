Мельников призвал ОБСЕ помочь остановить репрессии против священников на Украине

На сегодняшний день киевский режим подвергает гонениям более 100 человек из общины УПЦ и еврейской общины. В связи с этим правозащитник предложил принять резолюцию руководству всех стран из ОБСЕ, чтобы прекратить дальнейшее преследование представителей разных церквей.