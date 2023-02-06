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Мельников призвал ОБСЕ помочь остановить репрессии против священников на Украине

Общество
Мельников призвал ОБСЕ помочь остановить репрессии против священников на Украине

Репрессии, которым подвергаются сотни священников Украинской Православной Церкви, необходимо остановить, считает вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Соответствующее обращение он направил директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи. Правозащитник отметил, что на протяжении последних лет представители украинских радикальных организаций насильно изгоняли и захватывали храмы.

«Сотни и сотни православных священников сейчас подвергаются преследованиям и дискриминации на территории Украины, что противоречит Конвенции о гражданских и политических правах, а также многим другим законам и нормативным актам», — говорится в тексте документа.

В качестве яркого примера Мельников привел историю священника Андрея Павленко из Лисичанска Луганской области. Он был задержан украинскими правоохранителями, после чего подвергался жестоким избиениям и пыткам.

На сегодняшний день киевский режим подвергает гонениям более 100 человек из общины УПЦ и еврейской общины. В связи с этим правозащитник предложил принять резолюцию руководству всех стран из ОБСЕ, чтобы прекратить дальнейшее преследование представителей разных церквей.
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