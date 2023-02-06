Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Компания Apple может выпустить новую модель iPhone, которая будет стоить дороже Pro Max

Общество
Компания Apple может выпустить новую модель iPhone, которая будет стоить дороже Pro Max

Модельный ряд смартфонов производства американской компании Apple может пополниться новым устройством. По некоторым данным, его стоимость будет выше, чем iPhone Pro Max.

Как сообщает Bloomberg, новое «яблочное» устройство будет носить название Ultra. Новинке суждено дополнить флагманское семейство Apple, включающее iPhone Pro и Pro Max. Устройство станет первым смартфоном компании, лишенным привычных разъемов.

Среди прочего, инженеры Apple должны проделать работу по улучшению камеры и замене процессора на более продвинутый чип. Новинка должна поступить в продажу в 2023 году. Ее конкретная стоимость пока не раскрывается.
apple iphone ultra
Военкоры ФАН
Лучшие в аду