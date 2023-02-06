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Defence24: у США есть около четырех тысяч доступных для передачи Украине танков M1 Abrams

Армия
Defence24: у США есть около четырех тысяч доступных для передачи Украине танков M1 Abrams

США имеют в своем распоряжении около четырех тысяч танков M1 Abrams, которые можно было бы поставить Украине, пишет польское издание Defence24.

Отмечается, что с 1979 года на американских предприятиях было произведено более десяти тысяч машин такого типа. Известно, что в ходе различных боевых действий ВС США потеряли 26 танков M1 Abrams.

На вооружении американских войск в настоящее время находятся две тысячи таких тяжелых боевых машин. Еще часть танков хранится на складах за пределами страны. Эксперты считают, что всего Вашингтон имеет в своем распоряжении до четырех тысяч исправных M1 Abrams.

Ранее сообщалось, что у ВСУ могут возникнуть проблемы с эксплуатацией танков американского производства, передает RT.
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