Defence24: у США есть около четырех тысяч доступных для передачи Украине танков M1 Abrams

На вооружении американских войск в настоящее время находятся две тысячи таких тяжелых боевых машин. Еще часть танков хранится на складах за пределами страны. Эксперты считают, что всего Вашингтон имеет в своем распоряжении до четырех тысяч исправных M1 Abrams.