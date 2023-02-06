Моравецкий допустил переход украинского кризиса в третью мировую войну

По его мнению, украинский конфликт будет завершен лишь в том случае, если Москва покинет земли соседнего государства. Причем либо по собственному желанию, либо вынужденно. Корреспонденты Mundo спросили, можно ли рассматривать «принудительный» вывод ВС РФ с Украины как начало третьей мировой войны.