Моравецкий допустил переход украинского кризиса в третью мировую войну

Кризис, который развернулся на украинской территории, имеет риск перерасти в третью мировую войну. Такую точку зрения озвучил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.
По его мнению, украинский конфликт будет завершен лишь в том случае, если Москва покинет земли соседнего государства. Причем либо по собственному желанию, либо вынужденно. Корреспонденты Mundo спросили, можно ли рассматривать «принудительный» вывод ВС РФ с Украины как начало третьей мировой войны.
«Мы учитываем все сценарии», — уточнил Моравецкий.
Ранее экс-глава израильского кабмина Нафтали Беннет сказал, что на переговорах по Украине было подготовлено 17-18 черновиков мирного договора. Однако Запад диалог прервал.