Власти Мали дали главе комиссии ООН по правам человека 48 часов на выезд из страны

Бамако, 6 февраля. Правительство Мали объявило персоной нон грата главу комиссии ООН по правам человека из состава многопрофильной комплексной миссии организации (МИНУСМА) Гийома Нгефа-Атондоко Андали.
Власти республики уличили представителя МИНУСМА в нарушениях норм международных конвенций. Он неоднократно подтасовывал данные социологических опросов, чтобы скомпрометировать местных чиновников.
Кроме того, глава комиссии ООН по правам человека проводил брифинги, на которых в качестве экспертов выступали нанятые актеры. Итоги проведенного специального расследования изложены в коммюнике МИД республики.
Согласно постановлению правительства Мали, виза чиновника аннулирована. Андали должен покинуть страну в течение 48 часов.
Представители многопрофильной комплексной миссии ООН на территории республики нередко оказывались в центре скандалов. В июле миротворцы расстреляли автомобиль с гражданскими лицами на выезде из города Кидаль.
Ранее правительство Буркина-Фасо выслало из страны старшего координатора Организации Объединенных Наций Барбару Манзи за нарушение международной конвенции. Чиновница распространяла ложные слухи о деятельности радикалов в ряде регионов.