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Власти Мали дали главе комиссии ООН по правам человека 48 часов на выезд из страны

Весь мир
Власти Мали дали главе комиссии ООН по правам человека 48 часов на выезд из страны

Бамако, 6 февраля. Правительство Мали объявило персоной нон грата главу комиссии ООН по правам человека из состава многопрофильной комплексной миссии организации (МИНУСМА) Гийома Нгефа-Атондоко Андали.

Власти республики уличили представителя МИНУСМА в нарушениях норм международных конвенций. Он неоднократно подтасовывал данные социологических опросов, чтобы скомпрометировать местных чиновников.

Кроме того, глава комиссии ООН по правам человека проводил брифинги, на которых в качестве экспертов выступали нанятые актеры. Итоги проведенного специального расследования изложены в коммюнике МИД республики.

Согласно постановлению правительства Мали, виза чиновника аннулирована. Андали должен покинуть страну в течение 48 часов.

Представители многопрофильной комплексной миссии ООН на территории республики нередко оказывались в центре скандалов. В июле миротворцы расстреляли автомобиль с гражданскими лицами на выезде из города Кидаль.

Ранее правительство Буркина-Фасо выслало из страны старшего координатора Организации Объединенных Наций Барбару Манзи за нарушение международной конвенции. Чиновница распространяла ложные слухи о деятельности радикалов в ряде регионов.
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