«В маске можно все»: после длительного перерыва в Италии стартовал Венецианский карнавал

Толпы туристов и местных жителей высыпали на улицы Венеции, чтобы принять участие в традиционном карнавале. Музыка и красочные маски стали главным украшением этого праздника.
«В маске можно все», — так местные жители описывают историю этого праздника, которая насчитывает более 850 лет.
В древние времена в день зимнего солнцестояния рабы и знатные господа надевали маски, отменяя тем самым социальные границы, и предавались различным «бесчинствам». Общественные дела приостанавливались, ученики могли не ходить в школу, а стражам порядка возбранялось наказывать преступников.
Традиции с годами менялись, но желание итальянцев отмечать это событие никуда не делось.
«После столь долгого времени Венеция снова полна людьми, туристы налетели, как ураган. Я вообще считаю, что каждый житель Земли должен увидеть это», — уверена местная жительница.