«В маске можно все»: после длительного перерыва в Италии стартовал Венецианский карнавал

В древние времена в день зимнего солнцестояния рабы и знатные господа надевали маски, отменяя тем самым социальные границы, и предавались различным «бесчинствам». Общественные дела приостанавливались, ученики могли не ходить в школу, а стражам порядка возбранялось наказывать преступников.