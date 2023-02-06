Певица Виктория Дайнеко высмеяла слухи о беременности и приоткрыла завесу тайны вокруг нового избранника. Исполнительница вспомнила, как познакомилась с возлюбленным.
Дайнеко приняла участие в Rutube-шоу «Злые языки». Она прокомментировала слухи о беременности и заметила, что СМИ и поклонники говорят об этом в течение десяти лет.
«Я всю жизнь беременная хожу. Не знаю, сколько раз меня называли беременной. Даже соцсетей не было, а про меня уже писали, мол, я в положении», — заявила артистка.
Ведущая проекта Виктория Боня попросила Дайнеко показать живот. Певица без стеснения выполнила просьбу блогера. Она также рассказала, что познакомилась с новым избранником в Сети. Мужчина работает геологом, но раскрывать его имя артистка отказалась.