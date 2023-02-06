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Одноклассник SHAMAN рассказал, что певец был замкнутым в детстве

Шоу-бизнес
Одноклассник SHAMAN рассказал, что певец был замкнутым в детстве

Одноклассник певца SHAMAN Иван Мягких поделился воспоминаниями о юности артиста. Оказалось, что вокалист в школьные годы не пользовался успехом у девочек, поскольку часто замыкался в себе.

По словам Мягких, все мысли мальчика были охвачены творчеством. Поэтому некоторые считали его довольно странным ребенком. SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, в школьные годы любил выделяться: эпатажно одевался, красил волосы, часто прогуливал уроки, поскольку все время посвящал репетициям или концертам.

«Он был себе на уме, так скажем. Больше времени отдавал сцене, личному общению — нет. Девочки особо на него внимания не обращали», — отметил Мягких в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

На свой выпускной певец пришел в компании репетитора по вокалу. Спустя несколько лет та самая женщина Марина Рощупкина, которая старше артиста на шесть лет, стала его супругой. Теперь же пара разведена.
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