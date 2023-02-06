Asia Times: в Китае считают безумными попытки США развязать войну с Россией

Кризис в отношениях между США и Китаем усилился из-за безумной политики американцев, пишет Asia Times.
В публикации говорится, что ситуация с безопасностью в мире ухудшается из-за попыток США развязать войну с РФ, а также заявлений Пентагона о возможном столкновении Вашингтона с Пекином в 2025 году. Отмечается, что поведение американцев кажется безумным.
«Пекин пытается понять, действительно ли Вашингтон стремится развязать войну с РФ или заявления администрации Байдена — это просто позерство», — сказано в статье.
Эксперты убеждены, что США уже очень давно утратили свою доминирующую роль на мировой арене.
Ранее в МИД КНР заявили, что действия американский стороны в отношении китайского аэростата нанесли ущерб процессу стабилизации отношений США и Китая, передает RT.