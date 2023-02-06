Asia Times: в Китае считают безумными попытки США развязать войну с Россией

В публикации говорится, что ситуация с безопасностью в мире ухудшается из-за попыток США развязать войну с РФ, а также заявлений Пентагона о возможном столкновении Вашингтона с Пекином в 2025 году. Отмечается, что поведение американцев кажется безумным.