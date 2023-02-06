За кирпич придется ответить дважды: в каких случаях УК должна возместить ущерб и заплатит штраф

Обратил внимание на интересную судебную практику. Управляющая компания, на чьей территории пострадало имущество частного лица (например, на автомобиль упал кусок льда с крыши), оплатила не только сумму причиненного ущерба, но еще и потребительский штраф. Что имеется в виду под данной формулировкой? Любой из нас, попадая на территорию, обслуживаемую управляющей компанией, становится потребителем ее услуги. Речь идет о придомовой территории и непосредственно местах общего пользования внутри МКД. УК получает выручку за прямое обслуживание, а, значит, несет ответственность дважды: перед гражданином – заказчиком коммунальной услуги и гражданином – потребителем услуги. Данный подход интересен с точки зрения правового анализа. Планируем провести мониторинг судебной практики и принять решения по итогам сделанных выводов. При этом жителям МКД надо помнить о своей ответственности. Например, за неправильную парковку. Судебной практики по данному вопросу также предостаточно. И в случае, если будет доказано, что тот же кусок льда свалился на машину, запаркованную в неположенном для данной цели месте, вместо возмещения убытка придется выплатить штраф.