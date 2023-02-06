За кирпич придется ответить дважды: в каких случаях УК должна возместить ущерб и заплатит штраф

Законодательный контроль за деятельностью управляющих компаний (УК) идет в постоянном режиме. Депутаты отрабатывают и анализируют не только обращения, жалобы и наказы избирателей. Также ведется мониторинг и наиболее актуальной судебной практики, рассказал депутат Госдумы, член комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Например, на машину упала сосулька или отвалился кусок штукатурки. В каких случаях управляющая компания не просто возместит ущерб, но еще и заплатит потребительский штраф? И когда подобная практика станет повсеместной? В авторской колонке для ФАН Колунов ответил на эти и другие вопросы, касающиеся компенсаций от управляющих компаний.
Почему УК несет ответственность дважды. Колонка Сергея Колунова
Ответственность управляющих компаний – вопрос, который постоянно обсуждается на рабочих заседаниях нашего профильного комитета по строительству и ЖКХ. В плане законодательства делается много для того, чтобы повысить качество услуг управляющих компаний. Жизнь не стоит на месте, поэтому некоторые поправки принимаются очень оперативно. Для нас важно не просто обезопасить жителей МКД, но еще и сделать их повседневную жизнь максимально спокойной и комфортной.
Обратил внимание на интересную судебную практику. Управляющая компания, на чьей территории пострадало имущество частного лица (например, на автомобиль упал кусок льда с крыши), оплатила не только сумму причиненного ущерба, но еще и потребительский штраф. Что имеется в виду под данной формулировкой? Любой из нас, попадая на территорию, обслуживаемую управляющей компанией, становится потребителем ее услуги. Речь идет о придомовой территории и непосредственно местах общего пользования внутри МКД. УК получает выручку за прямое обслуживание, а, значит, несет ответственность дважды: перед гражданином – заказчиком коммунальной услуги и гражданином – потребителем услуги. Данный подход интересен с точки зрения правового анализа. Планируем провести мониторинг судебной практики и принять решения по итогам сделанных выводов. При этом жителям МКД надо помнить о своей ответственности. Например, за неправильную парковку. Судебной практики по данному вопросу также предостаточно. И в случае, если будет доказано, что тот же кусок льда свалился на машину, запаркованную в неположенном для данной цели месте, вместо возмещения убытка придется выплатить штраф.