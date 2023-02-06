МИД Палестины исключил негативное влияние украинского кризиса на сотрудничество с Россией

Ситуация на украинской земле не окажет негативного влияния на взаимодействие палестинского государства с Москвой. Такую точку зрения озвучил руководитель внешнеполитического ведомства этой страны Рияд аль-Малики.
Дипломат подчеркнул, что отношения между Россией и Палестиной всегда находились на высоком уровне и его государство гордится таким положением дел. Соответствующее заявление он сделал в ходе разговора с журналистами РИА Новости.
«То, что происходит на Украине, не остановит нас от обращения за помощью к России и обновления, расширения и укрепления наших двусторонних отношений», — сказал аль-Малики.
Ранее в МИД РФ заявили, что Западу не удастся отстранить Россию от Ближнего Востока. Об этом пишет Национальная служба новостей.