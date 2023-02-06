Артиллерия ВС РФ уничтожила склад боеприпасов украинской армии в Херсоне

Расчеты артиллерии ВС РФ уничтожили в районе Степановки (входит в Суворовский район Херсона) склад с боеприпасами украинской армии.
Осведомленный источник сообщи РИА Новости, что высокоточным огнем было поражено хранилище снарядов к американским гаубицам М777 и другим артиллерийским системам. В результате удара также была ликвидирована живая сила противника.
«Уничтожены пять единиц автомобильной техники, потери составили восемь погибших военных ВСУ, девять получили ранения», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что 1-я Славянская бригада нанесла удары по позициям украинских войск из зенитно-артиллерийского комплекса С-60, передает RT.