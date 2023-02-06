Ценные вещи убитых на Ленинском проспекте пожилых москвичей остались не тронуты

Мужчина рассказал, что звонил родителям, но те не брали трубку. Родственник решил приехать к ним сам и увидел, что дверь квартиры открыта. По словам сына убитых, пока он не обнаружил, что у родителей украли что-то ценное. При этом особенно дорогих вещей у пожилых москвичей не было, добавил родственник.