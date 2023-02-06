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Признанная объектом наследия ЮНЕСКО цитадель Алеппо в Сирии треснула при землетрясении

Общество
Признанная объектом наследия ЮНЕСКО цитадель Алеппо в Сирии треснула при землетрясении

Объект всемирного наследия ЮНЕСКО цитадель Алеппо, расположенная на севере Сирии, получила повреждения из-за мощного землетрясения.

Сообщается, что в цитадели образовалась трещина. Об этом рассказал гендиректор департамента музеев и достопримечательностей Сирии Хаммам Саад.

«Мы получили сообщения о трещине в Цитадели Алеппо и направили группу специалистов для осмотра места и оценки ущерба», — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, спровоцировав серьезные разрушения в ряде городов. Согласно последним данным, в семи провинциях погибли 76 человек, еще 440 пострадали. Кроме того, сильные подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте.
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