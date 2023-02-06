В Бурятии ребенок перепутал воду с бензином и устроил пожар с погибшей сестрой

Подумав, что в емкости находится вода, он на самом деле выплеснул в огонь бензин, из-за чего в жилище начался пожар. Старшим братьям удалось выбежать из дома, внутри которого осталась четырехмесячная сестренка. Позже ее тело нашли после тушения возгорания. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.