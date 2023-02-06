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В Бурятии ребенок перепутал воду с бензином и устроил пожар с погибшей сестрой

Происшествия
В Бурятии ребенок перепутал воду с бензином и устроил пожар с погибшей сестрой

Несовершеннолетний житель Бурятии перепутал воду с горючей жидкостью, из-за чего возник пожар, в результате которого погибла его новорожденная сестра.

Как пишет РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник, все произошло вечером 4 февраля в селе Тарбагатай.

«Родители ушли к соседям в баню, оставив дома одних троих маленьких детей. Вечером детям стало жарко в доме и 6-летний мальчик взял с холодильника пятилитровую бутылку и плеснул ее в печь», — сообщает источник.

Подумав, что в емкости находится вода, он на самом деле выплеснул в огонь бензин, из-за чего в жилище начался пожар. Старшим братьям удалось выбежать из дома, внутри которого осталась четырехмесячная сестренка. Позже ее тело нашли после тушения возгорания. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
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