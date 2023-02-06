Певец Игорь Саруханов признался, что похудел ради молодой супруги

Как признался Саруханов в эфире передачи «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ, с будущей супругой он познакомился в социальных сетях, когда присматривал себе личного стилиста. Вскоре между ними пробежала искра, которая быстро разожгла горн любви.