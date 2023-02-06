Певец Игорь Саруханов признался, что похудел ради молодой супруги

Певец, музыкант и композитор Игорь Саруханов в апреле отметил свой день рождения — заслуженному артисту России исполнится 67 лет. Исполнитель хита «Скрипка-лиса» рассказал, на какие жертвы пошел ради брака с 37-летней избранницей.
Как признался Саруханов в эфире передачи «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ, с будущей супругой он познакомился в социальных сетях, когда присматривал себе личного стилиста. Вскоре между ними пробежала искра, которая быстро разожгла горн любви.
«Бывает такое, что «мама, я его люблю». Только встретились, а вчера она в него влюблена. У мальчишек то же самое бывает. Мне мама всю жизнь говорила: «А ты разглядел ее?» Все надо разглядывать, и делать это должны и она, и он. Чтобы потом не было больно и обидно», — рассказал музыкант.
Саруханов добавил, что перед свадьбой ему пришлось сесть на диету. Ради любимой певец даже стал дважды в неделю посещать тренажерный зал и следить за своим питанием.