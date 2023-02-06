ВВС США приостановили эксплуатацию конвертопланов V-22 Osprey из-за технических проблем

Технические проблемы с двигателями стали причиной временного отказа ВВС США от эксплуатации конвертопланов V-22 Osprey, пишет Defense News.
В публикации отмечается, что американские специалисты пока не могут устранить дефект. По словам экспертов, проблема коренится в некачественной сборке деталей, соединяющих двигатель конвертоплана с винтом.
При этом подчеркивается, что в авиапарке есть V-22 Osprey, которые работают исправно, поэтому их эксплуатация продолжается. Они используются для проведения тренировок и обучения американских военнослужащих.