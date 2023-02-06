Депутат Госдумы Толмачев перечислил плюсы банковских вкладов для малоимущих граждан

Конечно, данная инициатива — это хорошо! Во-первых, те, кто был далек от финансовых продуктов, познакомятся с ними и повысят свою грамотность в этом отношении, не дадут себя обмануть мошенникам. Во-вторых, люди смогут сами управлять своими деньгами, распоряжаться правильно, вкладывать. В-третьих, это возможность хранить деньги в безопасности. Не там, откуда их вытащит вороватая соседка или нечистые на руку родственники, а в надежном месте. Банкам такие программы тоже будут интересны. Как я уже сказал, человек может прийти в банк, чтобы сделать вклад, а потом откроет для себя и другие финансовые инструменты и услуги — в итоге банк получит нового клиента.