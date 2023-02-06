Депутат Госдумы Толмачев перечислил плюсы банковских вкладов для малоимущих граждан

Банк России совместно с Госдумой работает над созданием особого финансового инструмента, который призван спасти накопления малоимущих граждан от инфляции. Это будет специальный социального вклада для бедных граждан. Малоимущие россияне смогут делать вклады на 100 тыс рублей с доходом — ключевая ставка плюс 1%.
В целом процент по соцвкладам получается выше, чем по обычным банковским и карточным счетам. Соответствующий законопроект парламентарии планируют рассмотреть уже в рамках этой весенней сессии.
Как отметил депутат Госдумы Александр Толмачев, с одной стороны, справедливым будет вопрос: откуда у малоимущих граждан найдутся деньги для этих вкладов. С другой — на практике очень часто встречаются случаи, когда мошенники выманивают сотни тысяч налички у тех же пенсионеров. По его словам, подобный социальный вклад поможет защитить сбережения россиян не только от инфляции, но и от злоумышленников. К тому же это реальная возможность для граждан повысить свою финансовую грамотность.
В авторской колонке для ФАН он также объяснил, будет ли эта затея с социальными вкладами коммерчески выгодным проектом для банков или же станет своего рода благотворительностью.
Зачем малоимущим гражданам банковские вклады. Колонка Александра Толмачева
Вклады. Не понимаю, почему гражданам, относящимся к категории малоимущих, отказывают в праве делать накопления. Финансовая грамотность людей оставляет желать лучшего, но тем не менее растет. Мы часто читаем в новостях, что какие-то мошенники выманили у одной пенсионерки четыре миллиона рублей, у другой — два... То есть деньги есть, но лучше не держать их под подушкой, а заставить работать и приносить доход.
Конечно, данная инициатива — это хорошо! Во-первых, те, кто был далек от финансовых продуктов, познакомятся с ними и повысят свою грамотность в этом отношении, не дадут себя обмануть мошенникам. Во-вторых, люди смогут сами управлять своими деньгами, распоряжаться правильно, вкладывать. В-третьих, это возможность хранить деньги в безопасности. Не там, откуда их вытащит вороватая соседка или нечистые на руку родственники, а в надежном месте. Банкам такие программы тоже будут интересны. Как я уже сказал, человек может прийти в банк, чтобы сделать вклад, а потом откроет для себя и другие финансовые инструменты и услуги — в итоге банк получит нового клиента.