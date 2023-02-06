Актер Стас Садальский раскритиковал руководство «Ленкома» за идею с заменой Инны Чуриковой

Руководство театра «Ленком» придумало, кем заменить умершую 14 января в возрасте 79 лет народную артистку СССР Инну Чурикову. Выбор пал на актрису Татьяну Васильеву. Ее коллега Стас Садальский идею такой замены не оценил.
По словам звезды фильма «О бедном гусаре замолвите слово», Васильева — большая актриса, которая могла бы с легкостью исполнить роли Чуриковой в «Ленкоме».
«Но без всяких комментариев бывшего бухгалтера [Марка] Варшавера в адрес недавно умершего человека», — добавил он.
Ранее занимающий пост директора «Ленкома» Варшавер признался, что он действительно хотел пригласить Васильеву в труппу культурного учреждения, однако Чурикова выступила против этой инициативы.