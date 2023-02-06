Жители села в Свердловской области жалуются на нечистоты из-за неисправной канализации

Дело в том, что из-за аварии на сельских инженерных сетях вышла из строя система канализации. Граждане жалуются на то, что нечистоты выходят в их квартиры прямо из унитазов. При этом коммунальные службы и представители властей не спешат устранять поломку, сообщает ku66.ru.