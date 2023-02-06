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Ягр превзошел Гретцки по общему количеству голов в профессиональной карьере

Спорт
Ягр превзошел Гретцки по общему количеству голов в профессиональной карьере

Бывший хоккеист национальной сборной Чехии Яромир Ягр обогнал канадца Уэйна Гретцки по общему числу заброшенных шайб в профессиональной карьере. Знаменательное событие в мировом спорте случилось вечером 5 февраля.

Ягр в свои 50 лет продолжает играть на высоком уровне, выступая в составе клуба «Кладно». Вечером 5 февраля команда уступила на выезде «Тршинецу» со счетом 4:5. Ягр записал на свой счет дубль, отличившись заброшенными шайбами в первом и третьем периодах соответственно. Таким образом чех отличился голами уже в 1099 раз, если учитывать матчи за все команды, за которые выступал 50-летний форвард. По этому показателю чешскому игроку удалось превзойти Гретцки, у которого 1098 заброшенных шайб.

Ягр в текущем регулярном чемпионате Экстралиги провел 19 матчей. Всего на счету 50-летнего хоккеиста 11 (3+8) баллов за результативность.
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