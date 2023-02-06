Ягр превзошел Гретцки по общему количеству голов в профессиональной карьере

Ягр в свои 50 лет продолжает играть на высоком уровне, выступая в составе клуба «Кладно». Вечером 5 февраля команда уступила на выезде «Тршинецу» со счетом 4:5. Ягр записал на свой счет дубль, отличившись заброшенными шайбами в первом и третьем периодах соответственно. Таким образом чех отличился голами уже в 1099 раз, если учитывать матчи за все команды, за которые выступал 50-летний форвард. По этому показателю чешскому игроку удалось превзойти Гретцки, у которого 1098 заброшенных шайб.