Ягр превзошел Гретцки по общему количеству голов в профессиональной карьере

Бывший хоккеист национальной сборной Чехии Яромир Ягр обогнал канадца Уэйна Гретцки по общему числу заброшенных шайб в профессиональной карьере. Знаменательное событие в мировом спорте случилось вечером 5 февраля.
Ягр в свои 50 лет продолжает играть на высоком уровне, выступая в составе клуба «Кладно». Вечером 5 февраля команда уступила на выезде «Тршинецу» со счетом 4:5. Ягр записал на свой счет дубль, отличившись заброшенными шайбами в первом и третьем периодах соответственно. Таким образом чех отличился голами уже в 1099 раз, если учитывать матчи за все команды, за которые выступал 50-летний форвард. По этому показателю чешскому игроку удалось превзойти Гретцки, у которого 1098 заброшенных шайб.
Ягр в текущем регулярном чемпионате Экстралиги провел 19 матчей. Всего на счету 50-летнего хоккеиста 11 (3+8) баллов за результативность.