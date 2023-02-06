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Гердт: Вооруженные силы ФРГ столкнулись с массовым увольнением «русских немцев»

Армия
Гердт: Вооруженные силы ФРГ столкнулись с массовым увольнением «русских немцев»

Вооруженные силы Германии столкнулись с проблемой из-за участия ФРГ в программе обучения солдат ВСУ, сообщил экс-депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

В комментарии для SM-News он отметил, что «русские немцы» начали массово увольняться со службы, протестуя против милитаристской внешней политики Берлина.

По словам Гердта, он общался с одним из таких военнослужащих, который отказался тренировать солдат ВСУ, ведь не хотел «обучать людей убивать друг друга».

«Он написал заявление об увольнении из бундесвера. Вместо это ему устроили публичную порку, лишив пенсии и прочего. Хотя явление стало массовым», — заметил политический деятель.

Ранее, как передает RT, американские аналитики поставили под сомнение способность ВСУ эффективно использовать в зоне боевых действий немецких танков Leopard.
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