Доктор Мясников предупредил, что лекарства от гипертонии могут вызывать ночные кошмары

Доктор Мясников связал появление плохих снов с приемом лекарств от гипертонии. Он убежден, что ночные кошмары могут провоцировать ингибиторы кальциевых каналов. Врач также упомянул, что раньше для лечения гипертонии использовались препараты с празозином. Теперь их перестали выписывать для этих целей, а начали применять для лечения кошмаров.