Доктор Мясников предупредил, что лекарства от гипертонии могут вызывать ночные кошмары

Неожиданную причину ночных кошмаров раскрыл в эфире телепередачи «О самом главном» на канале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.
Доктор Мясников связал появление плохих снов с приемом лекарств от гипертонии. Он убежден, что ночные кошмары могут провоцировать ингибиторы кальциевых каналов. Врач также упомянул, что раньше для лечения гипертонии использовались препараты с празозином. Теперь их перестали выписывать для этих целей, а начали применять для лечения кошмаров.
Напомним, ранее психиатр Евгений Кульгавчук сообщал, что кошмары нередко встречаются у творческих и впечатлительных людей. Среди возможных причин плохих снов эксперт называл прием некоторых антидепрессантов и посттравматическое стрессовое расстройство. Иногда кошмары, по его словам, вызываются повышением температуры тела.