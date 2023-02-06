Евгений Пригожин произвел боевой вылет на Су-24

Предприниматель Евгений Пригожин в ночь на 6 февраля осуществил боевой вылет на сверхзвуковом бомбардировщике Су-24. В составе экипажа ЧВК «Вагнер» он нанес удары по позициям украинской армии, которые располагались в Бахмуте (Артемовске).