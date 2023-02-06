Аналитики оценили вероятность изменения ключевой ставки ЦБ РФ

Центробанк не станет увеличивать ключевую ставку на грядущем заседании 10 февраля, передают «Известия» мнения аналитиков.
Сообщается, что процентная ставка может сохраниться на уровне 7,5% годовых. Такой показатель ЦБ РФ оставляет на протяжении нескольких месяцев с 16 сентября прошлого года.
Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин напомнил, что инфляция в январе оказалась ниже показателей 2022 года, поэтому, по его мнению, ставку не станут повышать.
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев придерживается того же мнения. Однако объясняет потенциальное решение ЦБ РФ по ставке ростом проинфляционных рисков.
Тем временем, по данным опроса фонда «Общественное мнение», потребительские настроения по итогам января 2023 года улучшились, а инфляционные ожидания снизились, передает INFOX.