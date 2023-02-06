WP: Великобритания стала «островной нацией» и потеряла влияние после выхода из ЕС

Великобритания покинула Европейский союз после кризиса 2008 года. Переходный период завершился в январе 2021 года. Однако Brexit не помог королевству «исцелиться», вопреки прогнозам бывшего премьера Бориса Джонсона, а обернулся лишь неприятными последствиями, сообщает автор WP.