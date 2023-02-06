WP: Великобритания стала «островной нацией» и потеряла влияние после выхода из ЕС

Выход из Евросоюза лишил Великобританию ее прежнего статуса в мировой политике, пишет обозреватель The Washington Post (WP) Фарид Закария.
Великобритания покинула Европейский союз после кризиса 2008 года. Переходный период завершился в январе 2021 года. Однако Brexit не помог королевству «исцелиться», вопреки прогнозам бывшего премьера Бориса Джонсона, а обернулся лишь неприятными последствиями, сообщает автор WP.
«Великобритания превратилась в среднестатистическую островную нацию, изолированную от побережья Европы, не имеющую достаточного веса, чтобы иметь самостоятельное значение или определять повестку дня в своих отношениях с партнерами», — пишет Закария.
Автор WP считает желание Соединенного королевства отгородиться от ЕС началом еще большего падения бывшей империи.
Ранее, как сообщала Национальная служба новостей, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал Brexit причиной референдума о независимости Шотландии.