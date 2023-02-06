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Песня о Донбассе артисток Качуры и Лисовиной завоевала премию «Золотой граммофон»

Общество
Песня о Донбассе артисток Качуры и Лисовиной завоевала премию «Золотой граммофон»

Ставшая народным гимном песня заслуженных артисток Донецкой Народной Республики Натальи Качуры и Маргариты Лисовиной «Донбасс за нами» получила музыкальную премию «Золотой граммофон».

Как сообщает телеканал «360», награду певицам на проходившем в Санкт-Петербурге мероприятии вручил народный артист России Николай Басков.

Говоря о своей победе в социальных сетях, Лисовина призналась, что не могла в это поверить. Певица выразила благодарность всей творческой команде, принимавшей участие в записи этой музыкальной композиции. Помимо этого, она отметила, что «Золотой граммофон» — награда для всей республики.
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