Песня о Донбассе артисток Качуры и Лисовиной завоевала премию «Золотой граммофон»

Говоря о своей победе в социальных сетях, Лисовина призналась, что не могла в это поверить. Певица выразила благодарность всей творческой команде, принимавшей участие в записи этой музыкальной композиции. Помимо этого, она отметила, что «Золотой граммофон» — награда для всей республики.