Специалист по питанию Дюран заявил, что алкоголь мешает избавиться от лишнего веса

Людям, которые борются с лишним весом, следует отказаться от употребления алкоголя. Об этом рассказал кондитер и специалист по питанию Дмитрий Дюран.
Существует миф, что похудению мешают только слабоалкогольные напитки, например, шампанское или пиво. Однако крепкий алкоголь также содержит множество калорий.
«Полезных алкогольных напитков, как и напитков, способствующих похудению, не существует», — сообщил Дюран в беседе с изданием «Лента.ру».
Организм, в который поступают алкогольные напитки, считает их за токсины и запускает механизмы борьбы. Помимо этого, употребление спиртного способствует нарушению лимфотока и задержке жидкости.