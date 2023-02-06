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Специалист по питанию Дюран заявил, что алкоголь мешает избавиться от лишнего веса

Общество
Специалист по питанию Дюран заявил, что алкоголь мешает избавиться от лишнего веса

Людям, которые борются с лишним весом, следует отказаться от употребления алкоголя. Об этом рассказал кондитер и специалист по питанию Дмитрий Дюран.

Существует миф, что похудению мешают только слабоалкогольные напитки, например, шампанское или пиво. Однако крепкий алкоголь также содержит множество калорий.

«Полезных алкогольных напитков, как и напитков, способствующих похудению, не существует», — сообщил Дюран в беседе с изданием «Лента.ру».

Организм, в который поступают алкогольные напитки, считает их за токсины и запускает механизмы борьбы. Помимо этого, употребление спиртного способствует нарушению лимфотока и задержке жидкости.
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