Певица Анна Asti инвестировала 20 млн рублей в бар в Петербурге

Певица Анна Asti откроет бар «Сплетни» в Санкт-Петербурге. Исполнительница инвестировала 20 млн рублей в развлекательное заведение.
Открытие состоится 10 и 11 февраля при участии самой артистки. Бар находится на Конюшенной площади Петербурга. Анна Asti сообщила в социальных сетях, что место станет самым душевным и вкусным в Северной столице. Певица планирует создать сеть собственных заведений, сообщает «РБК Петербург».
Блогер Настя Ивлеева также планировала открыть в Москве бар под названием «Капельница», но передумала в связи с геополитическими событиями. Она сочла это неуместным в текущей ситуации, сообщает портал «Культуромания».