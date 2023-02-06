Мэр Новороссийская призвал горожан не покидать свои дома из-за сильного шторма

Жителям Новороссийска рекомендовано не покидать свои дома в связи с резким ухудшением погодных условий. Об этом на своей странице в социальных сетях заявил глава города Андрей Кравченко.
Мэр Новороссийска подчеркнул, что в настоящее время скорость ветра колеблется в пределах от 19 до 24 метров в секунду. Согласно прогнозам синоптиков, вечером он усилится до 32 метров в секунду, что представляет опасность для горожан. На фоне усиления ветра также увеличилась высота волн. Она достигнет двух метров. Кроме того, над морем появится туман. Гражданам настоятельно рекомендовано отказаться от поездок на личном транспорте и остаться дома на время шторма.
Как сообщалось ранее, Керченская паромная переправа приостановила свою работу из-за резкого ухудшения погоды. В Керченском проливе наблюдается усиление ветра до 20 метров в секунду.