Мэр Новороссийская призвал горожан не покидать свои дома из-за сильного шторма

Мэр Новороссийска подчеркнул, что в настоящее время скорость ветра колеблется в пределах от 19 до 24 метров в секунду. Согласно прогнозам синоптиков, вечером он усилится до 32 метров в секунду, что представляет опасность для горожан. На фоне усиления ветра также увеличилась высота волн. Она достигнет двух метров. Кроме того, над морем появится туман. Гражданам настоятельно рекомендовано отказаться от поездок на личном транспорте и остаться дома на время шторма.