Бесплатную онкодиагностику в Московской области прошли около 200 человек

Акция День борьбы с раковыми заболеваниями состоялась в Московском областном онкологическом диспансере. Всех желающих бесплатно осматривали специалисты диспансера на предмет онкологических заболеваний.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», День борьбы с раком в медучреждении проводят с 2005 года. Данные статистики говорят о том, что обнаруживаются от трех до пяти случаев онкозаболеваний, предопухолевых патологий, требующих дальнейшей диагностики и терапии. На этот раз обследовались порядка 200 жителей региона. В результате было обнаружено несколько подозрительных опухолей. Всех таких пациентов пригласили на дополнительное обследование в областном онкодиспансере.
Каждый год в мире устанавливают свыше 19 млн случаев онкозаболеваний. В РФ это порядка 490 000, в Подмосковье – до 26 000, отметили в МООД. Врачи напоминают, что чем раньше обнаружена болезнь, тем легче ее лечить, и тем у больного больше шансов выздороветь.