Бесплатную онкодиагностику в Московской области прошли около 200 человек

Как пишет издание «Вести Подмосковья», День борьбы с раком в медучреждении проводят с 2005 года. Данные статистики говорят о том, что обнаруживаются от трех до пяти случаев онкозаболеваний, предопухолевых патологий, требующих дальнейшей диагностики и терапии. На этот раз обследовались порядка 200 жителей региона. В результате было обнаружено несколько подозрительных опухолей. Всех таких пациентов пригласили на дополнительное обследование в областном онкодиспансере.