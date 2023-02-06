Немцы призвали Шольца изменить планы по Украине после предупреждения Путина

Читатели немецкого издания Die Welt отреагировали на решение канцлера ФРГ Олафа Шольца помогать киевскому режиму после предупреждения российского президента Владимира Путина.
Комментаторы призвали немецкого лидера изменить планы по Украине после слов главы российского государства о том, что официальная Москва ответит на угрозы западной стороны.
«Исходя из нашего исторического прошлого Второй мировой войны, я против того, чтобы немецкие танки снова двинулись на Восток», — подчеркнул один из читателей.
По мнению комментаторов, Западу следует задуматься об отправке на Украину дипломатов для разрешения кризисной ситуации, а не танков для усиления конфликта.