«Бруклин» обменял одну из главных звезд НБА Кайри Ирвинга в «Даллас»

Вместе с Ирвингом в расположение «Далласа» отправится Маркифф Моррис. «Бруклин» в результате обмена получил шестого номера Спенсера Динвидди, Дориана Финни-Смита, а также пик первого и второго раунда драфтов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2029 году, утверждают источники The Athletic. Кроме «Далласа» в свое распоряжение Ирвинга желали заполучить «Лейкерс» и «Финикс», однако переговоры не увенчались успехом.