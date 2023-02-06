Министр иностранных дел Палестины заявил о потребности страны в поставках зерна из России

Глава дипломатического ведомства Палестины Рияд аль-Малики заявил о потребности своей страны в поставках российского зерна, передает РИА Новости.
По его словам, жители Палестины очень нуждаются в зерне из России. В частности, речь идет о пшенице, которую российские власти и ранее поставляли этому государству.
Ранее данный вопрос обсуждался в ходе встречи российского президента Владимира Путина с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом. Далее тема поставок зерна будет прорабатываться по дипломатическим каналам, подытожил глава МИД Палестины.
Тем временем российский Минсельхоз начал реализовывать программу госконтроля качества зерна, благодаря которой власти РФ смогут бороться с контрафактной продукцией, передает INFOX.