Смартфон Samsung Galaxy S23 появился в российских магазинах до старта основных продаж

Новинка южнокорейской компании Samsung, смартфоны линейки Samsung Galaxy S23, появились на прилавках магазинов в России до старта продаж в мире.
Как сообщает ТАСС, смартфоны Samsung Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra уже можно приобрести в некоторых салонах сотовой связи в Москве. Цены на них начинаются от 74 тысяч рублей.
Помимо этого, ряд ритейлеров 1 февраля открыли предзаказ на новую линейку. Официальный же старт продаж состоится 17 февраля.
Как сообщает «Вечерняя Москва», в начале февраля стало известно, что в 2022 году Samsung заняла первое место в России по продажам устройств на вторичном рынке.