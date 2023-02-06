Каждый дом – «Брестская крепость»: командир штурмового отряда ЧВК «Вагнер» рассказал о боях в Бахмуте

Бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили около ста украинских националистов из батальона «Харьков», освобождая городскую школу на востоке Бахмута.
Один из легендарных командиров «Оркестра» с позывным Ратибор рассказал обстоятельства боев в Бахмуте, в результате которых штурмовики заняли позиции в восточной части города.
Бойцы 1-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер» в составе четырех групп при поддержке других подразделений «Оркестра» выдвинулись в сторону позиций противника. Бойцы уже через несколько минут встретили ожесточенное сопротивление, однако благодаря верно поставленной задаче решительно продолжали движение. Каждый дом представлял собой укрепрайон, где было не менее пяти-семи националистов, однако «музыканты» двигались вперед, вынуждая противника отступать.
Наиболее ожесточенные бои шли внутри школы №10, расположенной на пересечении Алебастровой и Загородной улиц. В здании укрепились около 30 боевиков. «Вагнеровцы» получили задачу зайти к противнику в тыл, тем самым лишив его возможности подтягивать резервы.
«Здание школы представляло из себя «Брестскую крепость», огневые точки в подвальных помещениях и на верхних этажах были обложены мешками. Укрепились они там сильно, держались. Подключили мы бронегруппу – два танка Т-72 и прямой наводкой начали разносить верхние этажи. Противник, так скажем, не ожидал, что танки подъедут именно с фронтальной стороны, потому что она полностью ими контролировалась. Когда танки начали работать, они начали из РПГ обстреливать, но не попадали в танки. Танки хорошо отработали и отошли», — поделился Ратибор.
Штурмовые группы стремительно заняли первый этаж здания и вступили в стрелковый бой. Украинские военнослужащие были вынуждены выпрыгивать из окон 2-3 этажей, пытаясь спастись, однако внизу их встречали «музыканты».
«Они просто не ожидали таких быстрых, слаженных и стремительных действий. К школе вообще было невозможно подойти, но под прикрытием шквального огня мы заставили противника отойти от своих огневых точек, и в этот момент с флангов зашли штурмовые группы», — рассказывает боец.
Кабинет за кабинетом, этаж за этажом, бойцы ЧВК «Вагнер» зачистили школу от противника. Внутри были обнаружены пулеметные точки, иностранное вооружение, пулеметы MG-42 и «Браунинги», рассказывает боец. По его словам, почти вся группировка врага, которая размещалась на этих позициях, была оснащена зарубежным вооружением. Судя по всему, противник планировал долго обороняться в школе, поскольку старое советское здание с толстыми стенами расположено на стратегической высоте.
«Со школы они полностью контролировали все подходы, где бы ты не передвигался, они тебя видят, и сразу либо корректируют огонь артиллерии на наши подразделения, либо открывают шквальный огонь из огневых точек перекрестным огнем. Это и было сложностью. Поэтому было принято решение провести операцию в ночное время. Погода позволяла нам какое-то время вести наблюдение с БПЛА», — добавил боец.
«Музыкантами» был ликвидирован командир националистов Чернецкий Артем с позывным Тема. В ходе допроса выживших в бою украинских военнослужащих выяснилось, что штурмовым отрядам ЧВК «Вагнер» противостоял националистический батальон «Харьков» численностью порядка 400 человек. При отступлении националисты прикрывались мирным населением.
Позднее враг предпринял попытку прорыва правого фланга группами общим количеством около 50 человек, но все атаки были предотвращены оперативными и слаженными действиями артиллерии.
«Это батальон, у них на шевроне красным написано «Харьков». И пленные подтверждают, что более ста человек уничтожено в этом бою. Весь батальон уничтожен. Часть ушла за речку на свою базу, а часть осталась. Говорят, максимум человек 10 спаслось из 2-ой роты», — отметил Ратибор.