Каждый дом – «Брестская крепость»: командир штурмового отряда ЧВК «Вагнер» рассказал о боях в Бахмуте

Кабинет за кабинетом, этаж за этажом, бойцы ЧВК «Вагнер» зачистили школу от противника. Внутри были обнаружены пулеметные точки, иностранное вооружение, пулеметы MG-42 и «Браунинги», рассказывает боец. По его словам, почти вся группировка врага, которая размещалась на этих позициях, была оснащена зарубежным вооружением. Судя по всему, противник планировал долго обороняться в школе, поскольку старое советское здание с толстыми стенами расположено на стратегической высоте.