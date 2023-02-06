The Sun: Путин дал пугающий ответ на решение Запада передать танки Украине

Российский лидер Владимир Путин обескуражил Запад своим недавним заявлением насчет Украины, пишет The Sun.
В публикации отмечается, что западные страны пообещали поставить украинской армии танки, в том числе немецкие Leopard. Эксперты подчеркивают, что Путин дал пугающий ответ на решение НАТО передать тяжелые боевые машины Украине, пишет «ПолитРоссия».
Подчеркивается, что в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-летию победы Красной армии в Сталинградской битве, президент раскритиковал решение Германии предоставить танки ВСУ. Путин предупредил, что Россия в состоянии ответить на действия западных стран.
«У нас есть чем ответить — и применением бронетехники дело не закончится», — сообщил он.
Российский лидер также обратил внимание на то, что его стране вновь угрожают немецкие танки с крестами на борту. Аналитики пришли к выводу, что предупреждение президента РФ для Запада прозвучало весьма пугающе.
Ранее стало известно, что бойцы ВСУ в ближайшее время пройдут курсы по управлению танками Leopard в ФРГ, передает телеканал «360».