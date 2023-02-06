«Этот день в истории». Что произошло 6 февраля, праздники, факты, люди

О важных исторических событиях, необычных праздниках и звездных именинниках расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».
6 февраля отмечается День святого Аманда — покровителя виноделов, пивоваров и торговцев. Профессия барменов не такая легкая, как может показаться на первый взгляд. Бармены зачастую проводят на ногах целые сутки, а еще они отличные психологи.
Сегодня — День отказа от мобильного телефона. Помимо пользы, мобильная связь может причинить вред как физическому, так и психическому здоровью человека. Из-за спамов и частых звонков мобильный телефон превращается в раздражитель. Психологи советуют людям хоть иногда побыть в тишине.
6 февраля 2004 года в небе над Таиландом 357 парашютистов построили формацию. Гигантский цветок из парашютистов был «окрашен» в цвета национального флага этой страны. В рекорде приняли участие ведущие парашютисты из 42 стран мира.
Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».