Александр Олешко рассказал о конфликте с актером Мишулиным

Олешко вспомнил, что Мишулин решил передать ему роль Карлсона, которую до этого играл сам. Артист предположил, что коллеге уже было трудно ее исполнять. Мишулин готов был провести индивидуальные репетиции в гримерке, здесь-то и завязался конфликт, передает «7Дней.ru».