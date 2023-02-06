Александр Олешко рассказал о конфликте с актером Мишулиным

Заслуженный артист России Александр Олешко поделился историей конфликта с актером Спартаком Мишулиным. Он рассказал, в чем была причина.
Олешко вспомнил, что Мишулин решил передать ему роль Карлсона, которую до этого играл сам. Артист предположил, что коллеге уже было трудно ее исполнять. Мишулин готов был провести индивидуальные репетиции в гримерке, здесь-то и завязался конфликт, передает «7Дней.ru».
«Я пришел и сказал: «Я очень вас люблю, мне очень нравится с вами играть в спектакле «Неаполь — город миллионеров». Но, простите меня, я не хочу играть Карлсона». Он с изумлением спросил: «Почему?» — «Потому что лучше, чем вы, эту роль я не сыграю». — «Ты ничего не понимаешь, на таких ролях судьбу делают!» — «Но я не хочу чужую судьбу», — сказал я», — восстановил диалог Олешко.
Артист подчеркнул, что после этой реплики Мишулин начал ругаться. Актер слышал от коллеги крики вдогонку. Однако в дальнейшем они помирились во время работы в спектакле «Неаполь — город миллионеров».