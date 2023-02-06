Вирусолог Чепурнов заявил, что в России набирает обороны седьмая волна COVID-19

Седьмая волна коронавирусной инфекции, которая набирает обороты в России, не будет отличаться рекордными значениями, заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов.
Чепурнов обратил внимание, что Россия уже выходит на седьмую волну COVID-19, при которой ожидается до 50 тысяч заболевших в сутки. Такие же значения, по словам профессора, фиксировались и во время минувшей волны.
«Я не жду отличающего от того, что было в последний раз, а это было на уровне 40-50 тысяч заболевших в день», — подчеркнул Чепурнов в беседе с URA.RU.
Вирусолог также не исключил, что некоторые COVID-госпитали, которые сворачивали из-за снижения летальности и тяжести заболевания, вновь придется открыть.