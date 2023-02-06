Аналитик Никифорова: США создают наступательное оружие для войны с РФ в космосе

В статье для РИА Новости она пишет, что во всех американских сценариях столкновения с РФ большая роль отводится спутникам. По ее словам, США создают наступательное оружие для войны в космосе. Речь идет о спутниках-охотниках Jackal. Завод по их производству был оперативно построен в Колорадо.