Аналитик Никифорова: США создают наступательное оружие для войны с РФ в космосе

США сразу после распада СССР приступили к подготовке к военному противостоянию с Россией, в том числе в космосе, считает аналитик Виктория Никифорова.
В статье для РИА Новости она пишет, что во всех американских сценариях столкновения с РФ большая роль отводится спутникам. По ее словам, США создают наступательное оружие для войны в космосе. Речь идет о спутниках-охотниках Jackal. Завод по их производству был оперативно построен в Колорадо.
По имеющейся информации, эти аппараты могут близко подходить к другим спутникам, чтобы перехватывать данные, которые они получают и передают. В будущем США могут развернуть на орбите тысячи Jackal.
Примечательно, что американские власти упорно отказываются подписывать Договор о предотвращении размещения вооружения в космосе. Этот документ активно продвигают Россия и Китай.
Ранее стало известно, что США планируют осуществить запуск первых частных спутников-шпионов, передает телеканал «360».