Эвелина Бледанс узнала о смерти первой любви в эфире НТВ

Актриса, певица и телеведущая Эвелина Бледанс узнала о смерти первой любви. О трагической новости ей рассказали в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.
Артистка подчеркнула, что ее первый возлюбленный Алексей Лисютин был душой школьной компании. Она отметила, что долгое время ничего не слышала о его жизни.
«Он начал выпивать, бомжевал, и в этом году до нас донеслись слухи, что он умер от сердечного приступа», — сообщила бывшая одноклассница Бледанс.
Актриса добавила, что была влюблена в приятеля. В эфире передачи подытожили, что похоронили мужчину как бездомного на Ялтинском кладбище.