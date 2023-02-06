Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Эвелина Бледанс узнала о смерти первой любви в эфире НТВ

Общество
Эвелина Бледанс узнала о смерти первой любви в эфире НТВ

Актриса, певица и телеведущая Эвелина Бледанс узнала о смерти первой любви. О трагической новости ей рассказали в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Артистка подчеркнула, что ее первый возлюбленный Алексей Лисютин был душой школьной компании. Она отметила, что долгое время ничего не слышала о его жизни.

«Он начал выпивать, бомжевал, и в этом году до нас донеслись слухи, что он умер от сердечного приступа», — сообщила бывшая одноклассница Бледанс.

Актриса добавила, что была влюблена в приятеля. В эфире передачи подытожили, что похоронили мужчину как бездомного на Ялтинском кладбище.
актриса Бледанс нтв звезды сошлись
Военкоры ФАН
Лучшие в аду