Житель Татарстана хотел дать взятку начальнику ГИБДД за отмену протокола о штрафе

Нетрезвый 36-летний житель Мамадыша РТ был остановлен, находясь за рулем «Nissan Liberty». На него оформили административный протокол. Тогда он попытался дать взятку начальнику ГИБДД и был задержан. Об этом рассказали в СУ СК России по Татарстану.
Как пишет издание «KAZANFIRST», решив замять дело о штрафе, нарушитель возле входа в здание ОГИБДД ОМВД России по Мамадышскому райoну посулил начальнику отдела 50 000 рублей за ликвидацию протокола, однако правоохранитель от денег отказался.
Тогда, проникнув в рабочий кабинет к полицейскому, фигурант положил денежные средства в документы на его столе. После этого глава отдела запер свой служебный кабинет и сообщил об инциденте в дежурную часть. Правонарушитель свою вину признал в полном объеме.