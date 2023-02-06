Житель Татарстана хотел дать взятку начальнику ГИБДД за отмену протокола о штрафе

Тогда, проникнув в рабочий кабинет к полицейскому, фигурант положил денежные средства в документы на его столе. После этого глава отдела запер свой служебный кабинет и сообщил об инциденте в дежурную часть. Правонарушитель свою вину признал в полном объеме.