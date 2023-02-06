РИА Новости: Запад испугался расплаты за свои действия

Нетрудно понять, что западные лидеры опасаются не России, а того, что видят в зеркале. Их методы борьбы с неугодными политиками уже давно далеки от дипломатических, заключила эксперт. Как пишет издание, президент РФ уже давно демонстрирует приверженность нормам международного права.