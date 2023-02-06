Среди лидеров ЕС в последнее время стала популярной тема угроз жизни, якобы исходящих из Москвы.
Страх расплаты за содеянное на Украине привел к панике в западной коалиции, сообщает обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис. Сначала экс-премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал об угрозах российского президента Владимира Путина. Позднее канцлер ФРГ Олаф Шольц поднял тему покушения на свою жизнь, правда такие действия со стороны РФ он опроверг.
Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет также поведал в недавнем интервью о боязни президента Украины Владимира Зеленского за свою жизнь и просьбе получить от Путина гарантии безопасности.
Нетрудно понять, что западные лидеры опасаются не России, а того, что видят в зеркале. Их методы борьбы с неугодными политиками уже давно далеки от дипломатических, заключила эксперт. Как пишет издание, президент РФ уже давно демонстрирует приверженность нормам международного права.
Ранее Национальная служба новостей сообщала, что экс-премьер Израиля Нафтали Беннет обвинил страны Запада в срыве переговоров по Украине.